El castillo de Soutomaior logra el certificado S de Sostibilidade

El castillo de Soutomaior, propiedad de la Diputación, ha logrado el certificado S de Sostibilidade, convirtiéndose en la primera fortaleza de Galicia en conseguirlo. Además, el recinto histórico también es el segundo museo gallego que recibe esta distinción, tras conseguirlo anteriormente el Museo de Pontevedra, que también está gestionado por la institución provincial.

La S de Sostibilidade reconoce las buenas prácticas alineadas con objetivos de desarrollo sostenible y la gestión responsable del destino. En este ámbito, que el castillo de Soutomaior y el Museo de Pontevedra hayan conseguido el certificado revalida el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y con la excelencia turística.

Por otra parte, el organismo provincial también recibió la notificación de la renovación de los certificados Q de Calidade Turística de las oficinas y puntos de información turística que conforman la red provincial Info Rías Baixas y que ya los poseían: Palacete das Mendoza, A Estrada, Sanxenxo (puerto deportivo), Cangas (Casa da Bola), Cambados, Baiona, Poio (Casal de Ferreirós), Vilanova de Arousa (Mar de Santiago) y la Illa de Arousa. Y lo consiguen por primera vez el punto de información turística de Nigrán y la Oficina de Turismo de Bueu.