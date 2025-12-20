Redondela acoge su mercadillo solidario

Redondela celebra este fin de semana un mercadillo solidario de Navidad, que arrancó ayer por la tarde en la Praza da Constitución. Hoy estará de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; y mañana de 10.00 a 13.30 horas. La iniciativa forma parte del programa de Nadal del Concello, en colaboración con varios colectivos locales.