Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Redondela acoge su mercadillo solidario

Redondela celebra este fin de semana un mercadillo solidario de Navidad, que arrancó ayer por la tarde en la Praza da Constitución. Hoy estará de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; y mañana de 10.00 a 13.30 horas. La iniciativa forma parte del programa de Nadal del Concello, en colaboración con varios colectivos locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents