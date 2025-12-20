El Grinch y el Apalpador visitan Soutomaior el fin de semana

Soutomaior disfrutará este fin de semana del Apalpador, Grinch y Papá Noel. El primero de los personajes en hacer su aparición fue el Grinch, que ayer recorrió la localidad y la carpa de Nadal de Talo Río.

El Apalpador llegará hoy con un recorrido por los barrios de Soutomaior a partir de las 10.30 horas, cuando saldrá desde la Casa Consistorial. A las 10.45 y concluirá el recorrido a las 13.45 en la Casa da Cultura Rexina Míguez. Además se inaugurará el mercado de Nadal en la carpa de Talo Río, que permanecerá durante toda la jornada hasta el día 23 y el 2 de enero.

Durante la tarde, el Apalpador recibirá a los niños en la carpa de Nadal. A las 17.00 habrá un taller de modelado «Figuras do Apalpador»; a las 18.30 un magosto gratuito; y a las 19.30 el musical del grupo Algo pasa con Mery.