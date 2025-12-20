El coro Casto Sampedro de Redondela se estrena con «panxoliñas»
La agrupación de la Asociación Cultural Latexos ofrece mañana un concierto de Nadal amadrinada por la coral Ondas do Mar de Vigo
El pasado verano un grupo de redondelanos reunidos en la Asociación Cultural Latexos se propuso fundar un coro de canto polifónico con el nombre de Casto Sampedro, en honor al célebre historiador y musicólogo local. Para ello iniciaron una campaña de captación de voces en la localidad y también buscaron fondos para la contratación de un director profesional que garantizase el rigor y la calidad artística para poder iniciar los ensayos.
Ahora, medio año después, la nueva coral redondelana realizará su puesta de largo para celebrar la Navidad. Será mañana domingo, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de Santiago de Redondela con un recital de «panxoliñas» compartido con la coral Ondas do Mar de Vigo de Cesantes. Las dos corales comparten la dirección de María Oliveira da Silva y esa circunstanciaha permitido que en una tradición muy propia del mundo de la polifonía la agrupación cesantina amadrine a la nueva coral redondelana.
Los espectadores tendrán la oportunidad de escucharlas juntas y por separado en este recital de programa breve. Aunque la coral Casto Sampedro está preparando una presentación en sociedad para finales de la primavera con un repertorio más amplio y variado, la invitación de Ondas do Mar de Vigo fue muy bien acogida por sus integrantes después de tres meses de ensayos.
