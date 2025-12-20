Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro Cultural de Cabeiro ofrece teatro

El Centro Cultural de Cabeiro ofrece mañana, a las 18.00 horas, la obra de teatro «Unha suorente comedia», del grupo Deste Xeito. La entrada es gratuita.

