As Maimiñas actúan en el auditorio de Pazos

El Auditorio Municipal de Pazos de Borbén acoge hoy, a las 19.00 horas, el concierto de As Maimiñas, enmarcado en el programa +Música de la Diputación, dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes para apoyar su programación cultural y fomentar la lengua y la cultura gallega.

