Redondela ayuda a las comunidades de agua s

El Concello de Redondela convoca subvenciones para ayudar a las comunidades de aguas de las parroquias, que podrán recibir un importe máximo de 3.000 euros. Las subvenciones están diseñadas para cubrir gastos corrientes del 2024. El plazo de presentación de solicitudes ya venció.

