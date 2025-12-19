Luis Davila ilustra el calendario de 2026 del Concello de Soutomaior

El Concello de Soutomaior ilustrará el calendario del 2026 con las obras de Luis Davila. El calendario, del que se repartirán más de 3.500 ejemplares, cuenta con diversas láminas del artista, como una contratada especialmente por el Concello en la que se hace alusión a «mover os marcos» y en la que aparece también la ría de Vigo.

Cada mes se ilustra con imágenes propias hechas para el Concello y otras personalizadas; láminas, todas ellas, que describen eventos y realidades de Soutomaior, de manera que en el mes de marzo estará presente el feminismo, en abril la Festa da Ostra, en agosto la Semana Grande y en septiembre la vuelta al cole.

El Concello repartirá los calendarios como regalo de Navidad. En este sentido, la programación navideña continúa hoy en Soutomaior con la visita del Grinch. Mañana será el turno del Apalpador, y también habrá Mercado de Nadal, tren navideño y tardeo musical con «Algo pasa con Mery». Ya el domingo, los vecinos y vecinas de Soutomaior recibirán la visita de Papá Noel, y habrá una sesión vermú protagonizada por «Demasiadas luces y pocas sombras».