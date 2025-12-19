Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anaquiños celebra su «Nadal Folclórico»

El grupo folclórico Anaquiños de Chapela celebra mañana, sábado, su tradicional «Nadal Folclórico», que comenzará a las 18 horas en el Multiusos do Piñeiral de Chapela, con entrada gratuita. Participarán todas las secciones que forman el grupo Anaquiños, además del Coro Tirapuxe de Trasmañó como grupo invitado.

