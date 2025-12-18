Redondela celebra su propio mercadillo de Navidad
Tendrá lugar en la Praza da Constitución este fin de semana
Redondela celebra este fin de semana un mercadillo solidario de Navidad, que tendrá lugar en la Praza da Constitución, y que abrirá el viernes, de 16 a 20 horas; el sábado de 10 a 13.30 horas y de 16 a 20 horas; y el domingo, de 10 a 13.30 horas.
La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Concello de Redondela dentro de la programación de Navidad, en colaboración con las asociaciones locales como Andaina, Lenda, DaMan y el Colectivo Republicano. Además, este año participan por primera vez las ANPA Pedro Floriani, Penedos y Paulina Sánchez Otero, que instalarán sus puestos para recaudar fondos para las excursiones de fin de curso. A mayores, también estará la Fundación Santa Cruz con los trabajos que elaboran las personas usuarias del albergue.
El objetivo de este mercadillo solidario de Navidad es doble: por un lado, recaudar fondos para que las asociaciones participantes puedan continuar con sus proyectos y servicios esenciales, y por otra, ofrecerles un servicio para visibilizar sus causas y concienciar a la ciudadanía sobre las realidades que abordan.
«La solidaridad es un valor fundamental de nuestra sociedad para construir una comunidad más justa», señala la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, animando a visitar dicho mercadillo.
