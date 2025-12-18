Redondela celebra su propio mercadillo de Navidad

Redondela celebra este fin de semana un mercadillo solidario de Navidad, que tendrá lugar en la Praza da Constitución, y que abrirá el viernes, de 16 a 20 horas; el sábado de 10 a 13.30 horas y de 16 a 20 horas; y el domingo, de 10 a 13.30 horas.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Concello de Redondela dentro de la programación de Navidad, en colaboración con las asociaciones locales como Andaina, Lenda, DaMan y el Colectivo Republicano. Además, este año participan por primera vez las ANPA Pedro Floriani, Penedos y Paulina Sánchez Otero, que instalarán sus puestos para recaudar fondos para las excursiones de fin de curso. A mayores, también estará la Fundación Santa Cruz con los trabajos que elaboran las personas usuarias del albergue.

El objetivo de este mercadillo solidario de Navidad es doble: por un lado, recaudar fondos para que las asociaciones participantes puedan continuar con sus proyectos y servicios esenciales, y por otra, ofrecerles un servicio para visibilizar sus causas y concienciar a la ciudadanía sobre las realidades que abordan.

«La solidaridad es un valor fundamental de nuestra sociedad para construir una comunidad más justa», señala la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, animando a visitar dicho mercadillo.