Reclaman ante la Valedora do Pobo los terrenos de la nave de aceros de Chapela

La Asociación de Vecinos de Chapela ha denunciado ante la Valedora do Pobo la situación irregular de los terrenos donde se encuentra la nave de distribución de bobinas de acero, que fueron expropiados en el año 1970 por Renfe para uso estrictamente público y que, en la actualidad, están siendo explotados por una empresa privada para una actividad industrial, sin que exista licencia municipal de actividad, cosa que la empresa ya está intentando solucionar.

«La expropiación se realizó con la finalidad de construir un almacén para Renfe, por lo que su uso actual supone una desviación de la finalidad pública que justificó la expropiación, una práctica expresamente prohibida por la legislación vigente», destacan desde la Asociación de Vecinos de Chapela, insisitendo en que los terrenos obtenidos mediante la expropiación forzosa deben destinarse al interés general y no pueden ser utilizados para beneficio privado.

En su denuncia, el colectivo vecinal explica a la Valedora que el ruido y el transporte pesado de mercancías que acceden a dicha nave afectan directamente a la salud y el descanso del vecindario, y que, «pese a todas las evidencias, el Concello no ha realizado estudios ambientales propios ni adoptado medidas cautelares».

Desde hace años, dicha asociación viene solicitando que estos terrenos, por su origen y localización, sean destinados a un uso dotacional público para la parroquia, atendiendo las necesidades sociales y comunitarias de Chapela. Sin embargo, lamentan que esta demanda ha sido sistemáticamente ignorada, por lo que ahora trasladan la denuncia a la Valedora do Pobo, con el fin de reclamar «una actuación firme de las administraciones competentes, para mantener la legalidad, garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la expropiación y proteger los derechos de la ciudadanía».

En relación a esta demanda, cabe recordar que la empresa siderúrgica ya está gestionando la licencia de actividad de sus instalaciones en Chapela y que los trámites se encuentran avanzados, después de que en los últimos meses presentaran tanto en la Xunta como en el Concello de Redondela la información y documentación requerida para conseguir la licencia de actividad, tal y como publicó este periódico. Igualmente, la compañía se mostró en disposición de realizar las actuaciones que sean necesarias y que les requieran desde las distintas administraciones para reducir los ruidos y minimizar molestias.