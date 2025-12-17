Gobierno y Redondela lanzan el proyecto para poner nombre a los represaliados en San Simón

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comprometió hoy en Redondela el apoyo del Gobierno de España para reparar a los represaliados que pasaron por la Isla de San Simón desde 1936 hasta 1943 y a las personas que colaboraron en su supervivencia arriesgando su propia seguridad.

Lo hizo durante la presentación, junto a la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, del proyecto impulsado por este Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que quiere poner nombre y rostro a las más de 5.600 personas que pasaron por este penal; y a las 517 víctimas que dejó.

Pedro Blanco significó el valor de este proyecto, que se materializa a través de una web propia con información sobre los presos y las «madriñas», las mujeres que cooperaron para el bienestar de las personas encadenadas. Un proyecto «en el que vamos mano a mano, Ayuntamiento y Gobierno de España» y que supone «un paso decisivo en la reparación de estas personas» así como una forma de divulgar la historia de nuestro pasado y ponerla a disposición de la ciudadanía: «Juntos, estamos cumpliendo el compromiso de devolverle la palabra a las personas que fueron perseguidas, represaliados o asesinadas por defender la democracia y las libertades que hoy disfrutamos», remarcó.

Acto de reparación en 2026

Además, con el propósito de organizar un acto de reparación para 2026, el delegado se sumó al llamamiento a la sociedad del Ministerio y el Ayuntamiento de Redondela para encontrar los familiares de los presos, actualizar la base de datos y los contactos. Para esto la entidad redondelana ofreció un correo electrónico (memoria@redondela.gal) donde enviar todo tipo de información. Además, también contactarán en colaboración con el ministerio con las distintas asociaciones de memoria democrática de Galicia y España en la búsqueda de los contactos y completar la información.

Fotograma do film «San Simón» de Miguel Ángel Delgado / Filme «San Simón»

El delegado recordó que este proyecto se suma al inicio del expediente de declaración de las Islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática: «Una declaración que es un acto de justicia con las víctimas, con sus familias y con las personas que ayudaron la estos hombres en la penuria de la cadena, las "madriñas"».

Concluyó que ambas iniciativas (la declaración y la web del Ayuntamiento de Redondela) certifican «nuestra apuesta por la memoria democrática como herramienta de convivencia, de justicia y de libertad».

Web de Memoria

En el acto de hoy se lanzó esta nueva web del Ayuntamiento de Redondela sobre la represión franquista en el municipio. Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dentro del programa 50 Años en Libertad, permite realizar búsquedas y consultas sobre las víctimas del franquismo. La alcaldesa de Redondela se mostró satisfecha al ser la primera vez que el Ayuntamiento, como institución, ofrece información sobre el franquismo desde su web institucional: «Era una deuda que arrastrábamos pero que, por fin, saldamos. Además, quisimos darle un espacio propio a todas esas mujeres de Redondela que fueron solidarias con los presos a pesar de las amenazas y los peligros».

Esta web servirá tanto para la investigación como para la consulta de público general puesto que ofrece una información adaptada a ambos perfiles. Además incluirá una pestaña de recursos didácticos para los centros escolares para que las generaciones más nuevas conozcan y tomen conciencia de que la dictadura franquista supuso el asesinato, la tortura, el exilio y la persecución de millares de personas sin otro motivo que pensar diferente.