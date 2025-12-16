La Asociación Cultural de Chapela proyecta una escuela de danza

La Asociación Cultural e Social de Chapela, un colectivo que lleva 35 años dinamizando la actividad cultural en la parroquia redondelana, tiene en marcha un nuevo y ambicioso proyecto: la creación de una escuela de danza. Esta iniciativa, que completaría el recorrido iniciado con la Escola de Música en 2013, ya dispone de la autorización de la Consellería de Educación como escuela oficial de danza, lo que le permite impartir las diferentes disciplinas de baile que se pretenden ofertar en este nuevo centro de formación sin ánimo de lucro.

La escuela tiene como objetivo «ofrecer unha formación plena baseada nuns principios e valores, entendendo que as clases de danza son un momento de encontro social ao tempo que formativo», explican desde la directiva de la asociación cultural. Esta nueva escuela contará con una amplia oferta de disciplinas de baile, situándose entre las más completas de las distintas escuelas de danza dependientes de asociaciones culturales sin ánimo de lucro situadas en el entorno de Redondela. Así, entre las materias que se contemplan para impartir en su inicio, los impulsores enumeran la formación de nuevos profesionales; clases de danza urbana (hip hop, funk y break dance en los tres estilos); danza contemporánea (pre-danza, danza creativa); danza clásica; danza española (flamenco, sevillanas, bolero); baile tradicional gallego; bailes de salón y latinos, entre otros.

Formación lúdica

También está prevista una formación lúdica con clases para niños y adultos a partir de 3 años y sin límite de edad y distintas ofertas de baile en familia.

Este proyecto fue también presentado para su estudio a las diferentes formaciones políticas con representación en el Concello, de las que se espera que les muestren su apoyo. Desde la asociación cultural confían en que, en su estudio, se tenga en cuenta el gran crecimiento de la Escola de Música en muy pocos años, síntoma de la buena gestión realizada por su dirección, así como la experiencia del colectivo cultural en la creación y gestión de diferentes proyectos culturales y sociales desde hace años, como la Banda de Música, la Escola de Música, grupos de teatro y baile tradicional, entre muchos otros.

Asimismo destacan que en la actualidad ya cuentan con unos recursos humanos con gran experiencia, y ponen de manifiesto el impacto económico que tendría la escuela de baile con la creación de nuevos puestos de trabajo que se sumarían los 22 existentes actualmente en la Escola de Música.

Sin embargo, falta por resolver una de las principales cuestiones para poder poner en marcha este proyecto: un espacio adecuado. Al ser una oferta sin ánimo de lucro que nace para atender la demanda existente, solicitan al Concello una ampliación de las actuales instalaciones de la Escola de Música para dar cabida a la nueva oferta de danza o la creación de un nuevo local social. Y apuntan al futuro centro sociocultural proyectado para el solar del antiguo colegio Igrexa.