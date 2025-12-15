Localizado con síntomas de hipotermia un octogenario que había desaparecido en Pazos de Borbén

Un vecino de 81 años de Pazos de Borbén fue localizado el pasado jueves, después de llevar varias horas desaparecido, gracias a un dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil, con participación del GES de Mos y de vecinos de la zona.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, la Guardia Civil recibió un aviso el pasado jueves a las 16:45 horas, por la desaparición de un hombre de 81 años en Pazos de Borbén. Así, pusieron en marcha un dispositivo para localizar al hombre, inicialmente centrado en las inmediaciones de su domicilio.

Sobre las 19:15 horas, el hombre fue localizado con síntomas de hipotermia, y tras dos horas de búsqueda, dificultada por las condiciones orográficas, la vegetación y la escasa visibilidad.

Así, fue un agente quien encontró al varón, tirado en el suelo en medio de la vegetación. Los efectivos auxiliaron al hombre, al que ayudaron a llegar a una zona seca y segura, donde recibió una primera atención.

A su llegada, los profesionales sanitarios valoraron el estado del octogenario y, tras asistirlo en el lugar, decidieron su traslado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.