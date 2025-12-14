Soutomaior homenajea la labor sociocultural de Lelita Gradín
El acto será hoy, a las 17.30 horas, en la Casa do Pobo de Val Sobral
A. Pinacho
Soutomaior
La Asociación Cultural de Val Sobral y el colectivo de Mulleres Rurais de Soutomaior organizan hoy, a las 17.30 horas, un homenaje a Manuela Gradín Martínez, Lelita, como agradecimiento a su intensa labor de dinamización sociocultural durante toda su vida en Soutomaior.
El acto será en la Casa do Pobo de Val Sobral e incluye un concierto y una chocolatada. Lelita Gradín impulsó el certamen de la camelia, las escuelas de verano, el grupo de teatro y la Semana Santa viviente, entre muchas otras iniciativas.
