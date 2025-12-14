Redondela licita la reforma de la Praza da Petanca que contará con un ascensor

La transformación integral de la praza Ponte da Lima de Redondela —conocida como A Petanca—arrancará en el primer trimestre de 2026 tras salir a licitación las obras por un importe de 877.438 euros. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, considera que esta actuación permitirá «revitalizar e renovar un gran espazo para uso da cidadanía que actualmente se utiliza só como zona de paso». En concreto, se trata de un área de 2.300 metros cuadrados que se reformará como un espacio moderno para la ciudadanía con un área de ocio y un auditorio al aire libre en la parte posterior de la parcela.

La actuación conservará el árbol existente y también la pérgola con una parra y se compatibilizará con la humanización y naturalización de todo el espacio. Se instalarán nuevos pavimentos y vegetación, tanto en la parte delantera como en el lateral del edificio existente. La plaza servirá de antesala al nuevo vivero de empresas que construirá la Zona Franca en el edificio conocido como Casa de Don Pancho.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma será la instalación de un ascensor público de acero, vidrio y aluminio que salvará el gran desnivel existente en la zona y mejorará la movilidad de los peatones. El elevador unirá la avenida Ernestina Otero con la calle Subida á Estación Vella. En esta partealta se ubican servicios como un centro de día, una escuela infantil y un centro de fisioterapia, además de muchas viviendas. La regidora explica que «agora é moi complicado acceder a pé a esta zona desde o centro da vila, porque a pendente é moi elevada».

Digna Rivas con los ediles Antonio Cabaleiro y Roberto Villar en la zona donde se construirá el ascensor. / FdV

Además en la parte posterior de la parcela se construirá una bancada aprovechando la pendiente natural del terreno para utilizarlo como un auditorio al aire libre con capacidad para 200 espectadores. La bancada será de hormigón forrada en madera y se mantendrá la vegetación.