O Seren presenta o seu boletín o día 19 na Casa da Cultura de Redondela con Domingo Docampo
A.P.
Redondela
O Seminario de Estudios Redondeláns (Seren) presentará o seu boletín nº 9 o día 19, ás 19.30 horas, na Casa da Cultura de Redondela. Este número conta cun Limiar escrito polo insigne redondelán Domingo Docampo Amoedo, que foi reitor da Universidade de Vigo entre os anos 1998 e 2006. Intervirá no acto de presentación cunha interesante disertación. Estarán tamén presentes a meirande parte dos colaboradores deste número no que figuran artigos de diferente temática: historia, patrimonio, etimoloxía, a cantiga medieval na bisbarra redondelá, pazos, persoeiros, xenealoxía, música e parroquias.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo