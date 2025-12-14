Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméViolencia machista VigoRevés urbanístico VigoEducación pública vs. privadaTranvía en VigoCelta-Athletic
instagramlinkedin

O Seren presenta o seu boletín o día 19 na Casa da Cultura de Redondela con Domingo Docampo

A.P.

Redondela

O Seminario de Estudios Redondeláns (Seren) presentará o seu boletín nº 9 o día 19, ás 19.30 horas, na Casa da Cultura de Redondela. Este número conta cun Limiar escrito polo insigne redondelán Domingo Docampo Amoedo, que foi reitor da Universidade de Vigo entre os anos 1998 e 2006. Intervirá no acto de presentación cunha interesante disertación. Estarán tamén presentes a meirande parte dos colaboradores deste número no que figuran artigos de diferente temática: historia, patrimonio, etimoloxía, a cantiga medieval na bisbarra redondelá, pazos, persoeiros, xenealoxía, música e parroquias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents