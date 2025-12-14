Los negocios de la calle Reveriano Soutullo de Redondela celebran una fiesta para reivindicar el comercio de proximidad

La calle Reveriano Soutullo de Redondela, también conocida como la “calle del medio”, organiza hoy domingo una fiesta de Nadal para reivindicar la importancia del comercio de proximidad, agradecer a la clientela el apoyo que les brindan durante todo el año e invitar a los vecinos a acercarse a una zona emblemática del casco urbano, pero que pasa más desapercibida que otros lugares del centro de la villa.

Música, talleres y actividad culturales y festivas centran el programa que arrancará a las cinco de la tarde con la colaboración de los distintos establecimientos comerciales y negocios de esta calle, según informa Radio Redondela. Todos ellos se unieron para preparar un programa que arrancará a las 17.00 horas con un obradoiro de adornos navideños y peinados festivos, una lectura teatralizada del texto “Son como glaciares os barcos de aceiro” y a las 18.30 horas un taller de baile swing. A las 19.30 está prevista una sesión de panxoliñas en inglés y a continuación un concierto en directo con Sara Gimeno. El fin de fiesta llegará con un brindis con licores de Arelar.

Una tarde llena de actividades variadas y que incluye también el sorteo de una cesta con productos navideños aportados por todos los comercios de la calle.