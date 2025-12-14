El mago Marco Pombo actúa en el Centro Cultural de Cidadelle
A.P.
Redondela
El ilusionista Marco Pombo actúa hoy domingo, a las 18.00 horas, en el Centro Cultural de Cidadelle, en Chapela. El mago, que ha desarrollado un estilo único que combina técnicas clásicas de magia con elementos de stand-up Comedy, presentará su show «Maxia para soñar». La entrada es gratuita y colabora la Diputación Provincial.
