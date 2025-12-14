Arcade ya presume del renovado Camino de Santiago a su paso por el casco urbano

La humanización del Camino de Santiago Portugués a su paso por el centro urbano de Arcade es ya una realidad. La actuación, una de las más importantes impulsadas por el gobierno local, fue inaugurada ayer después de medio año de obras con el objetivo de mejorar el modelo de movilidad en esta zona tanto para los vecinos como para los miles de peregrinos que cada año recorren esta localidad.

Los trabajos de reforma han transformado las calles Coutada y Fonte do Conde con una inversión de 800.000 euros, cofinanciados con cargo a fondos propios municipales y a una subvención del Fondo de Cooperación Local de la Xunta. Del total, casi 150.000 euros se destinaron a la renovación de la red de saneamiento para proteger la ría de vertidos en una zona de especial incidencia.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, acompañado por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director de la obra, Enrique Urcola.

El responsable de los trabajos señaló que desde su empresa, Urcoin, «sempre tratamos de que a obra estea integrada coa zona e a veciñanza que vive no lugar, cada proxecto que se fai é sempre distinto, pensando nas persoas».

Por su parte, el regidor local destacó en su intervención que «detrás destes proxectos é imporante destacar a colaboración institucional, que ten traído grandes cousas para o noso concello», y se refirió a Ana Ortiz, reconociendo que a pesar de las diferencias ideológicas, «sempre atopei nela unha aliada para compartir proxectos que entendemos e sabemos que son necesarios; sempre atopei un sorriso ao outro lado do teléfono e vontade de colaborar tanto dela como do seu equipo». En este sentido recordó que esta obra fue financiada al 50% por la Xunta.

Por su parte, Ana Ortiz indicó que era «un pracer estar aquí; para nós é moi importante traballar sempre, por enriba de todo, polo ben da cidadanía».