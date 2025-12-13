Redrum Teatro representa la obra «Sophie» en Redondela
El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge hoy, a las 20.00 horas, la actuación de la compañía escénica Redrum Teatro, que representará la obra titulada «Sophie». El espectáculo forma parte del ciclo de teatro «Mestra Paulina» organizado por el Concello de Redondela dentro de la programación del 25-N. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
