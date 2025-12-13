El Encontro Inclusivo de Soutomaior ofrece una tarde llena de actividades

La alameda de Talo Río de Arcade será hoy, a partir de las 16.30 horas, el escenario del I Encontro Inclusivo de Soutomaior, una iniciativa dirigida a promover la participación, la accesibilidad y la convivencia entre personas de todas las edades y capacidades. El encuentro, con la colaboración de las asociaciones Celta Integra, Amicos, Asdivalu, Contaz y Andaina, ofrecerá un programa variado de actividades y juegos, además de la actuación de un cuentacuentos a las 18.00 horas con Aránzazu Casas y María Costa y el espectáculo de circo inclusivo «Volta na Rúa» a las 19.30 horas.