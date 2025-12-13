El Encontro Inclusivo de Soutomaior ofrece una tarde llena de actividades
La alameda de Talo Río de Arcade será hoy, a partir de las 16.30 horas, el escenario del I Encontro Inclusivo de Soutomaior, una iniciativa dirigida a promover la participación, la accesibilidad y la convivencia entre personas de todas las edades y capacidades. El encuentro, con la colaboración de las asociaciones Celta Integra, Amicos, Asdivalu, Contaz y Andaina, ofrecerá un programa variado de actividades y juegos, además de la actuación de un cuentacuentos a las 18.00 horas con Aránzazu Casas y María Costa y el espectáculo de circo inclusivo «Volta na Rúa» a las 19.30 horas.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible