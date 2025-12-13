Un corredor verde con zona empedrada transformará la Alameda de Talo Río de Arcade

El gobierno local de Soutomaior ya tiene en marcha una nueva actuación para la transformación del núcleo urbano de Arcade. Se trata de la reforma integral de la Alameda de Talo Río, así como de una parte de la calle Portal do Ribeiro y la avenida Rosalía de Castro.

El proyecto de mejora y humanización de este ámbito urbano acaba de salir a licitación por importe de 1,2 millones de euros, una actuación que será financiada con fondos del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial y con fondos propios de las arcas municipales.

El objetivo de esta reforma es la reurbanización de esta zona céntrica de Arcade para mejorar tanto la vida de los residentes como favorecer la economía de los negocios ubicados en el entorno.

En la actualidad la Alameda de Talo Río presenta un importante deterioro y funciona como dos calles independientes y no como una plaza. El nuevo núcleo urbano de Arcade tendrá una plaza de piedra con materiales nobles y un corredor verde con árboles y un bosque en el que se integrará el actual parque infantil.

Además, esta actuación también elimina uno de los principales problemas que tiene en la actualidad la plaza de Talo Río, que son las barreras arquitectónicas motivadas, sobre todo, por un firme de jabre que en invierno supone un importante problema para las personas de movilidad reducida y que tiene además diferentes desniveles que obligan a los viandantes a tener que desplazarse varios metros para transitar la plaza de un lado a otro.

El alcalde, Manu Lourenzo, considera que «esta obra tamén vai a resolver problemas que transcenden ao propio ámbito do municipio en relación ao gran problema de separativas de pluviais e fecais que está supoñendo verquidos á ría e que imos a sanear grazas a esta actuación».