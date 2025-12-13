Una campaña de la Federación de Anpas promueve la corresponsabilidad en las aulas

La Federación de Anpas de Redondela ha puesto en marcha esta semana una acción de sensibilización dirigida a los alumnos de Secundaria de Redondela y Pazos de Borbén que consiste en el reparto de casi 1.600 estuches para clase con el lema «Correspons-Habilidade: A arte de compartir».

Esta iniciativa supone la continuidad al trabajo iniciado el pasado curso, cuando el propio alumnado diseñó el lema de la campaña. Ahora, el mensaje propagará a través de un objeto útil, unos plumieres de colores, que estarán presentes en cada jornada de los estudiantes para guardar sus bolígrafos y lápices.

Desde la Federación de Anpas explican que el objetivo es «fomentar unha reflexión continua da corresponsabilidade, entendida como a base para construír espazos máis xustos e equilibrados no fogar, na escola e na sociedade». Desde el colectivo señalan que la corresponsabilidad «é moito máis que repartir tarefas; é a arte de compartir. Compartir tempo, compartir cargas mentais e emocionais, e compartir responsabilidades domésticas, sociais e educativas».

La campaña busca interpelar directamente a los estudiantes, invitándoles a preguntarse: ¿Cómo aplicas la corresponsabilidad? A través de esta acción, la Federación de Anpas apuesta por promover una juventud más consciente, crítica y participativa y hace extensiva la campaña a toda la comunidad. «Unha sociedade máis corresponsable é tamén unha sociedade máis igualitaria e feliz. O cambio comeza nas pequenas accións e nos xestos cotiáns», apuntan.

Desde la federación animan a las familias y a los centros educativos a acompañarles en esta iniciativa, reflexionando sobre la importancia de tener presente la corresponsabilidad en el día a día y de comprender que «ao compartir contribuímos ao benestar propio e de todas as persoas que nos rodean».