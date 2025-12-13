Arcade inaugura la reforma de un tramo del Camino de Santiago

La intersección de las calles Coutada y Fonte do Conde de Arcade acogerá hoy, a las 12.30 horas, el acto de inauguración de la reforma del tramo del Camino Portugués de Santiago a su paso por el centro de la localidad. El acto contará con las intervenciones del director de la obra,Enrique Urcola, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.