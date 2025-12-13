Abierta la inscripción para participar en la cabalgata de Reyes
El Concello de Redondela abre el plazo de inscripción para participar en la tradicional Cabalgata de Reis que se celebrará el 5 de enero. Pueden participar los niños y niñas de entre 5 y 12 años residentes en todo el término municipal. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de diciembre a través de una instancia que debe presentarse en el Rexistro Municipal del Concello de forma presencial o electrónica. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.
