Soutomaior estrena carteles turísticos para personas con discapacidad visual

El Concello de Soutomaior ha instalado una nueva señalización accesible para personas con discapacidad visual en sus puntos de interés turístico, una iniciativa financiada a través de una subvención de la Axencia de Turismo de Galicia de más de 29.000 euros.

El proyecto consistió en la creación de contenidos interpretativos en el sendero que recorre las márgenes del río Verdugo, en el tramo de su desembocadura y en la ensenada de San Simón, dentro de los límites municipales de Soutomaior.

La concejala de Turismo, Silvia Cernadas, explica que «traballar na accesibilidade e na inclusión é o camiño para facer que teñamos unha sociedade mellor e máis xusta. E isto tamén debemos facelo no turismo, porque todas as persoas temos dereito a desfrutar das marabillas que o concello de Soutomaior ten para ofrecer a todos os seus visitantes».

Este proyecto implicó, por un lado, la instalación de seis señales accesibles para personas con dificultad visual en el sendero y, por otra, la creación de contenidos interpretativos (texto e imágenes) para incorporar a los paneles.

También son los primeros carteles de este tipo con códigos NaviLens en el municipio.