Soutomaior estrena carteles turísticos para personas con discapacidad visual
Los paneles se colocaron en el sendero del río Verdugo y en la ensenada
El Concello de Soutomaior ha instalado una nueva señalización accesible para personas con discapacidad visual en sus puntos de interés turístico, una iniciativa financiada a través de una subvención de la Axencia de Turismo de Galicia de más de 29.000 euros.
El proyecto consistió en la creación de contenidos interpretativos en el sendero que recorre las márgenes del río Verdugo, en el tramo de su desembocadura y en la ensenada de San Simón, dentro de los límites municipales de Soutomaior.
La concejala de Turismo, Silvia Cernadas, explica que «traballar na accesibilidade e na inclusión é o camiño para facer que teñamos unha sociedade mellor e máis xusta. E isto tamén debemos facelo no turismo, porque todas as persoas temos dereito a desfrutar das marabillas que o concello de Soutomaior ten para ofrecer a todos os seus visitantes».
Este proyecto implicó, por un lado, la instalación de seis señales accesibles para personas con dificultad visual en el sendero y, por otra, la creación de contenidos interpretativos (texto e imágenes) para incorporar a los paneles.
También son los primeros carteles de este tipo con códigos NaviLens en el municipio.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?