El PP reclama más plazas de aparcamiento en Redondela
El grupo municipal del PP de Redondela denuncia el grave problema por la falta de aparcamiento en los núcleos urbanos de Redondela y Chapela y expresan su apoyo a la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresas para distribuir tickets de parking entre sus clientes durante la campaña navideña.
Los populares reclaman medidas que faciliten el estacionamiento en las zonas comerciales en un momento en el que están actuando como polo de atracción gracias a la calidad del comercio, los negocios y la hostelería.
El portavoz popular, Javier Bas, señala que Redondela dispone de dos zonas de estacionamiento público en superficie y uno subterráneo de gestión privada, «pero se trata dunha oferta moi inferior á de moitas vilas de tamaño medio da nosa provincia e ademais tamén é moi cativa en comparación coa demanda de prazas». Y culpa de la situación a la «destrución de prazas dos últimos anos pola errática e contestada política de humanizacións do goberno socialista», concluye Bas.
