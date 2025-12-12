El IES Pedro Floriani de Redondela lleva tres meses sin internet en las aulas
El profesorado tienen que usar los datos de sus móviles particulares para poder utilizar los portátiles y las pantallas electrónicas en clase
Unas aulas con medios del siglo XXI pero con una realidad más propia del siglo pasado, donde la conexión a internet brilla por su ausencia. Esa es la situación que padecen los profesores y alumnos del IES Pedro Floriani de Redondela desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzó el curso escolar 2025/26 con la inauguración de las nuevas instalaciones, en la que se invirtieron dos millones de euros. Las ampliación del centro educativo ofrece un nuevo espacio para aulas de Bachillerato, el Ciclo de Instalaciones Electrónicas, además de un renovado taller de tecnología.
El 9 de octubre el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó el instituto junto a distintos cargos de la administración, en un acto que sirvió de inauguración oficial. Pero con el primer trimestre a punto de finalizar, el profesorado y alumnado se encuentra con varias deficiencias que dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En concreto, según explica el equipo directivo del centro, «as novas instalacións contan con encerados dixitais, mais non dispoñen de internet. Tres meses nos que o profesorado ten que utilizar os datos dos seus dispositivos electrónicos particulares para fornecer de internet aos portátiles e ás pantallas dixitais. Profesorado e, en ocasións, alumnado que se ve obrigado a suplir a incapacidade da administración educativa de habilitar wifi a unhas novas instalacións pensadas, en teoría, para o ensino do século XXI».
La falta de internet y la habilitación de datos personales para conectar los dispositivos de las aulas supone, por otro lado, una imagen pésima de la Consellería de Educación, una pérdida de tiempo antes de cada clase nada despreciable. «O proceso de conexión do portátil de aula ao móbil persoal pode levar 5-6 minutos. Sumemos todos eses minutos ao longo dunha xornada durante máis de tres meses. A perda de clase non é menor», indican desde la dirección.
Tanto los alumnos como los profesores han mostrado su preocupación a la dirección del instituto que, en reiteradas ocasiones desde septiembre, ha demandado la instalación del servicio. «Desde o centro e co apoio da Federación das ANPA de Redondela queremos pór en coñecemento este feito e alentamos á Consellería de Educación a que procure solucións para que a labor docente se poida exercer con plenas garantías», concluyen.
