Abierta la inscripción para la San Silvestre de Soutomaior

Soutomaior abrió esta semana la inscripción gratuita para la tercera edición de su San Silvestre, una carrera solidaria, inclusiva y adaptada que se celebrará el próximo sábado 27. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 21 a través de la web soutomaior.gal y existirán distintos recorridos: el general de dos kilómetros de longitud y otro para personas con diversidad funcional de 180 metros.