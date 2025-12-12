Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoCelta-BoloniaHomenaje ciclista RamosPreestreno RondallasCrisis Cardama-UruguayPueblo en venta OurensePalomas mensajeras
instagramlinkedin

Abierta la inscripción para la San Silvestre de Soutomaior

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior abrió esta semana la inscripción gratuita para la tercera edición de su San Silvestre, una carrera solidaria, inclusiva y adaptada que se celebrará el próximo sábado 27. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 21 a través de la web soutomaior.gal y existirán distintos recorridos: el general de dos kilómetros de longitud y otro para personas con diversidad funcional de 180 metros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents