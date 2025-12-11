Requiem por la Fonte do Cornido

Cuando en 2018 finalizaron las obras de ampliación de la autopista AP-9 a su paso por Chapela a los vecinos se les prometió que la Fonte do Cornido volvería a su emplazamiento con un entorno mejorado. Les presentaron un proyecto con una inversión de casi 14.000 euros en el que constaba una fuente de pared ornamentada con pie y dos bancos, con un muro forrado en piedra y un firme de 20 metros cuadrados también empedrado con una zona ajardinada con árboles.

En definitiva, se trataba de crear una pequeña zona verde para adecentar un lugar junto a la autopista para compensar la pérdida del antiguo manantial y el lavadero que durante décadas ocupaban ese espacio.

Pero la realidad con la que ahora se encuentran nada tiene que ver con lo acordado. La empresa encargada de las obras de reposición lo único que ha colocado es una pequeña fuente de piedra conectada a la traída municipal en una explanada de tierra que con la lluvia se transforma en un barrizal inaccesible. «Esto es una tomadura de pelo y no lo vamos a consentir. Nos sentimos engañados porque se comprometieron a adecentar el lugar y ahora nos encontramos con una explanada con una pequeña fuente y ni rastro del muro y el firme de piedra y los bancos», denuncia el portavoz de la Asociación de Afectados por la Ampliación de la Autopista, Francisco Puch.

Un grupo de vecinos se concentró ayer en el lugar y colocaron una cruz y un cartel en el que se leía DEP para protestar por la «muerte» de la antigua fuente pública que había en granito, así como el lavadero de su entorno, que ya nunca volverán a ver.

La reposición de la fuente fue un compromiso que se incluyó en la adenda publicada en el BOE en la que se recogían las actuaciones para dar respuesta a los problemas derivados de la ampliación de la AP-9, por lo que los vecinos advierten que no van a renunciar a ella porque es parte del patrimonio de la parroquia.

Para ello, el colectivo de afectados reclama una reunión con el Concello, la empresa Audasa y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir que se cumpla con el proyecto. Además, también reclaman otra zona verde en el Camiño de Pasán que también estaba acordada y de la que nada se sabe.