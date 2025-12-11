Soutomaior despide el año con fiestas para todos los públicos
El Concello de Soutomaior despedira el año con unas fiestas familiar pensadas para que todas las personas puedan despedir 2025 y disfrutar de unas jornadas de diversión para todos los públicos.
La primera de estas citas será el día 28 con el Baile de Nadal para los mayores de 65 años, que estará amenizado por el Dúo Visión en la Casa do Pobo do Val Sobral.
Tras esta celebración llegará el día 31 el espectáculo infantil «A bailar para rematar o ano» de Anima T. Un evento que se desarrollará en la carpa de Nadal de la Alameda de Talo Río.
Los actos rematarán con la Gran Festa de Fin de Ano también en la carpa de Nadal, amenizada por el Trío Tic Tac y La Yaya Dje.
