Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
El grave accidente de tráfico tuvo lugar este jueves en la entrada a Redondela, a la altura de la tapería Patri, antigua Casa Paco
M. C.
Un hombre ha muerto y otras tres personas han resultado heridas en un grave accidente de tráfico registrado este jueves en Redondela, a la altura de la tapería Patri, antigua Casa Paco.
El siniestro se produjo sobre las 18.15 horas, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente por causas que todavía se investigan. El impacto fue de gran violencia y dejó uno de los coches completamente destrozado.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Redondela, Policía Local y varias ambulancias medicalizadas del 061, que atendieron a los heridos y confirmaron el fallecimiento de una de las personas implicadas en el choque. El resto de las víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios del área de Vigo.
El accidente provocó importantes retenciones de varios kilómetros en la zona, desde el punto del siniestro hasta las inmediaciones del establecimiento El Tesoro de Rande, en la N-552, donde se registraron largas colas de vehículos en ambos sentidos de la circulación.
La vía permaneció parcialmente cortada durante las labores de atención a las víctimas, retirada de los coches y limpieza de la calzada. Las autoridades investigan ahora las circunstancias que rodearon la colisión.
