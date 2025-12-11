El BNG celebra un homenaje a Castelao y a Moncho Reboiras

El BNG de Redondela organiza hoy, a las 20.00 horas en la Oficina de Turismo, un acto homenaje con motivo del 75 aniversario de la muerte de Alfonso R. Castelao en el exilio en Buenos Aires, y los 50 años del asesinato de Moncho Reboiras por la policía franquista. Participarán el periodista Alberte Mera; la diputada Montse Prado y el portavoz local Xoán C. González.