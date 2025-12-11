El archivo audiovisual se amplía con varias grabaciones de Redondela de los años 70

El Arquivo Municipal de Redondela estrena un apartado audiovisual en el canal digital «Redondela Aberta», dentro de la web del Concello. Las primeras incorporaciones son tres películas de la década de los 70 con imágenes de la villa y sus fiestas. Las grabaciones fueron digitalizadas por una empresa especializada a partir de bobinas de Super 8 cedidas por la familia Cayetano Rodríguez, que emigró a Argentina y grabó estos filmes en distintos viajes a su villa natal.

Entre los vídeos se puede ver la Festa da Coca con la Danza das Espadas en la que participaban tanto hombres como mujeres; escenas de la Alameda, la praza da Alfóndiga y vistas panorámicas desde el viaducto de Madrid. Una de las escenas es sorprendente, ya que muestra el paso de un tren de mercancías antes de que el viaducto quedara en desuso en 1971. También vídeos de escenas tradicionales como mujeres lavando en el río Alvedosa, mariscadoras en la ensenada y la feria cuando se hacía en A Xunqueira con la venta de ganado. Además aparecen iconos de la villa ya desaparecidos como la fábrica de Regojo o el Cine Coca, así como celebraciones en las parroquias como la Festa da Peneda, la Festa do Carme de Cesantes, las Festas de Reboreda, una comida en el prado del Carballo das Cen Pólas y la vendimia en O Viso.

El trabajo conjunto de los departamentos de Arquivo y Novas Tecnoloxías permite ahora difundir estas tres películas para que cualquier persona pueda verlas a través de la web municipal. La alcaldesa, Digna Rivas, agradeció la generosidad de la familia Cayetano «xa que contar con estas imaxes no arquivo municipal é un verdadeiro luxo para o Concello e para todos os veciños» y anima a los redondelanos «a seguir este exemplo e facilitar ao arquivo municipal imaxes ou vídeos antigos».