Treinta trabajos optan al certamen de Ciencias Sociais «Redondela Investigada»

El Multiusos de A Xunqueira acoge este viernes, a las 20.00 horas, la entrega de premios a los trabajos ganadores del II Certame de Investigación en Ciencias Sociais para Ensino Secundario «Redondela Investigada». El colectivo Sinerxías Secundarias, formado por los departamentos de Geografía e Historia de los IES de Chapela, Illa de San Simón, Mendiño y Pedro Floriani de Redondela, organizan esta iniciativa en la que participaron más de medio centenar de alumnos de la ESO y Bachillerato que presentaron 30 trabajos.

El certamen redunda en la necesidad de crear sinergias entre los diferentes centros educativos del municipio, a la vez que pone en valor la investigación social y las propias ciencias sociales dentro de los centros de enseñanza. También promueve el estudio y conocimiento sobre el municipio redondelano y pone en valor la diversidad geográfica, histórica y cultural y alentando el espíritu investigador y científico del alumnado de secundaria.