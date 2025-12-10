Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Treinta trabajos optan al certamen de Ciencias Sociais «Redondela Investigada»

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Multiusos de A Xunqueira acoge este viernes, a las 20.00 horas, la entrega de premios a los trabajos ganadores del II Certame de Investigación en Ciencias Sociais para Ensino Secundario «Redondela Investigada». El colectivo Sinerxías Secundarias, formado por los departamentos de Geografía e Historia de los IES de Chapela, Illa de San Simón, Mendiño y Pedro Floriani de Redondela, organizan esta iniciativa en la que participaron más de medio centenar de alumnos de la ESO y Bachillerato que presentaron 30 trabajos.

El certamen redunda en la necesidad de crear sinergias entre los diferentes centros educativos del municipio, a la vez que pone en valor la investigación social y las propias ciencias sociales dentro de los centros de enseñanza. También promueve el estudio y conocimiento sobre el municipio redondelano y pone en valor la diversidad geográfica, histórica y cultural y alentando el espíritu investigador y científico del alumnado de secundaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents