Piden un pedagogo para una alumna de Reboreda con 95% de discapacidad

Los padres de una alumna del colegio público de Reboreda con una enfermedad rara y con un grado de discapacidad reconocido del 95% llevan luchando desde el inicio de curso por la reposición de la profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) retirada por la Consellería de Educación, un apoyo que su hija mantenía el pasado año y que consideran fundamental para el desarrollo de su hija.

La pequeña Ainhoa, de 9 años, cursa 4º de Primaria y requiere de atención casi permanente durante su día a día en el centro escolar. Su madre Beatriz Sobral, explica que la niña padece el síndrome de Pallister-Killian (SPK), un trastorno genético raro que provoca un grave retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual por lo que necesita atención personalizada.

«El pasado curso contaba con dos pedagogas terapéuticas en el colegio, una que la acompañaba dentro del aula y otra que la atendía doce horas a la semana en un aula especial. Pero este año la consellería retiró una de ellas por los recortes. Esto provoca que mi hija tenga que estar en el aula sin la profesora especializada, lo que supone un importante perjuicio tanto para ella como para el resto de sus compañeros de clase», denuncia Beatriz.

Los padres han pedido explicaciones a la inspectora de zona que les ha reconocido que sí que se trata de una plaza necesaria, «pero dice que no se lo autorizan sus superiores», señala. También la dirección del colegio les ha mostrado su apoyo y ha solicitado a Educación la reposición de la plaza eliminada, pero la respuesta ha sido la misma, según asegura la madre.

«Es incomprensible que se elimine una plaza necesaria por cuestiones económicas y sin ofrecer ninguna alternativa, los recortes en Educación no se debían permitir porque es un servicio básico. Además no estamos pidiendo nada extraordinario, es una causa justa, solo queremos que se cumpla con la ley», lamenta.

Por último la madre denuncia que para suplir las funciones de la pedagoga terapéutica eliminada pretenden que la cuidadora de la niña asuma estas funciones. «Esto no es una opción porque necesita a una especialista. La cuidadora es una persona maravillosa y estamos encantados con ella, pero no puede ejercer como pedagoga ya que no sería legal», concluye.