«HeART of Gaza» ofrece en Redondela un intercambio creativo con la infancia gazatí

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela inaugura hoy la exposición «HeART of Gaza», una muestra organizada por el Colectivo ProPalestino de Redondela, en colaboración con el Concello que ya ha recorrido 90 ciudades de todo el mundo.

La exposición, que se mostrará hasta el 10 de enero, recoge dibujos y pinturas realizados por niños de entre 3 y 17 años que viven en Gaza. A través del arte los jóvenes plasman su experiencia durante el genocidio y expresan sus emociones, miedos, esperanzas y deseos. «Reflicten realidades que ningún neno ou nena debería vivir», subraya Mercedes Santos, del Colectivo Propalestino. La visita a esta muestra permitirá tanto al espectador «reflexionar» sobre la situación que se vive en Palestina y a no «naturalizar» la vulneración de derechos, especialmente de la infancia.

La iniciativa fue impulsada por Mohammed Timraz (Deir Al Balah, Gaza) y Feile Butler (Sligo, Irlanda) en 2024 y, desde entonces, viajó por distintos lugares de todo el mundo.

Tanto los organizadores como el Concello invitan a los centros educativos a visitar con su alumnado esta muestra antes de las vacaciones de Nadal, y animan también a las familias a acercarse «onde de seguro van vivir unha experiencia significativa», explica Santos. Esta exposición «pode dar pé a conversas sobre xustiza, protección e dignidade, e tamén sobre a responsabilidade colectiva de construír un mundo onde o horror non se normalice».

Por su parte, la alcaldesa, Digna Rivas, hace un llamamiento a los redondelanos para que se acerquen a la muestra a lo largo de este mes que estará abierta al público. «Nestas datas non podemos esquecer o sufrimento e a inxustiza que sufre o pobo gazatí, especialmente a infancia que ve sistematicamente vulnerados os seus dereitos», señala Rivas.

También se invita a los niños redondelanos a crear su propio dibujo o trabajo artístico en respuesta a las obras expuestas.