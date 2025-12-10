Eliminado un punto de vertido de residuales en el río Verdugo
La Xunta, a través del organismo Augas de Galicia, contribuyó a eliminar recientemente un punto de vertido de aguas residuales hacia un afluente del río Verdugo a su paso por el lugar de Romariz, en Soutomaior.
El personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) detectó el episodio e inició las actuaciones tras recibir un aviso del servicio de emergencias 112. Durante la inspección de la zona, los técnicos de Augas de Galicia comprobaron que el origen estaba en un pozo de registro de la red de saneamiento que discurre por la carretera PO-244. Los hechos se pusieron en conocimiento del Concello para que corrigiera la situación.
