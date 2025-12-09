La maleza cerca el pabellón de Chapela

Los vecinos del entorno del pabellón de Chapela están hartos de reclamar al Concello de Redondela la limpieza de maleza sin obtener respuesta.

Una de las afectadas, que reside en una casa pegada a la instalación deportiva, lleva pidiendo un desbroce desde antes del verano y ahora, con el año a punto de rematar, asegura que las silvas y las cañas ya pasan por encima del muro de cierre de su finca. «Estoy desesperada porque ya no sé qué puedo hacer para que me hagan caso; lo solicité a través del servicio Línea Verde, también lo reclamé por escrito en el Registro del Concello e incluso se lo llegué a pedir personalmente al concejal, pero nada, pasan los meses y todo sigue igual», lamenta Ivana F.M.

Esta vecina asegura que en verano llegó a sentir miedo ante el riesgo de incendio por el volumen de maleza pegada a su casa. «A cualquiera que se le ocurriera tirar una colilla podría causar una desgracia; me indigna que el Concello no haga nada y cuando si la situación fuese al revés, con una finca privada invadida de maleza que afectara a una vía pública, serían los primeros en reclamar la limpieza bajo amenaza de multa», subraya.

La valla improvisada que impide el acceso a la puerta trasera del pabellón de Chapela. 8 diciembre 2025 / FdV

Pero lo más grave, además de las molestias causadas a los vecinos del entorno, es que la salida de emergencias de la pista del pabellón de deportes se mantiene prácticamente bloqueada por la vegetación, ya que las puertas abren hacia afuera. «Esperemos que no suceda nada y no se tengan que utilizar nunca, porque un desalojo por esa zona trasera sería muy complicado», apunta el concejal del PP Miguel Álvarez, que muestra su apoyo a los afectados.

Las instalaciones deportivas cuentan con otra salida de emergencia en la zona de las gradas que da al camino junto a la autopista AP-9 que comunica con el aparcamiento. Sin embargo, esta otra salida también se encuentra clausurada con una alambrada, sin que en ningún lugar se explique la causa.

«Deberían preocuparse por el mantenimiento de esta zona porque no es solo por cuestión estética, sino porque puede afectar a la seguridad de los deportistas y aficionados que utilizan el pabellón», advierte el edil popular.