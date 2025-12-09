Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IES de Chapela logra un premio de la Diputación por su educación en valores

Destaca su taller de teatro inclusivo «Xanela», en colaboración con la Asociación Xaruma

Entrega del premio al IES de Chapela. / FdV

Antonio Pinacho

Redondela

El IES de Chapela ha sido galardonado en la categoría de Educación en Valores por su obradoiro de teatro inclusivo «Xanela» en los Premios Provinciais á Xuventude de la Diputación de Pontevedra. Este taller forma parte de un proyecto de teatro comunitario desarrollado gracias a la colaboración entre la Asociación Xaruma y el alumnado del Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia del instituto chapelano.

Durante el curso 2024/25, bajo la coordinación de la profesora Sara Alba, el proyecto celebró su cuarta edición y presentó la obra «A familia Bratislava», dirigida por la dramaturga y directora Diana Longa.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso del centro con la inclusión, la convivencia y la educación en valores a través de las artes escénicas.

