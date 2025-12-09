Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Correos instala un buzón para los Reyes

La oficina de Correos de Redondela ha instalado un buzón para que los niños puedan depositar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero. También se podrán adquirir «packs mágicos» con cartas, sobres y pegatinas con motivos navideños para decorar sus peticiones y sellos personalizados.

