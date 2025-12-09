Correos instala un buzón para los Reyes
La oficina de Correos de Redondela ha instalado un buzón para que los niños puedan depositar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero. También se podrán adquirir «packs mágicos» con cartas, sobres y pegatinas con motivos navideños para decorar sus peticiones y sellos personalizados.
