Los comercios de Redondela entregarán a sus clientes bonos para aparcar gratis durante las navidades

La junta directiva de la Asociación de Empresas de Redondela centrará su campaña de Nadal en acciones para garantizar la accesibilidad a los comercios del casco urbano mediante la distribución de bonos de aparcamiento gratuitos. Una medida con la que pretenden combatir las principales amenazas del comercio de proximidad en la villa: la dificultad de acceso al centro y la escasez de plazas de estacionamiento.

El presidente de la asociación, Enrique Lago, indica que a pesar de contar con dos zonas de aparcamiento en superficie y un parking subterráneo de gestión privada, la realidad es que la demanda supera con mucho a la oferta. «A situación é tan grave que baixos comerciais están a ser reconvertidos en garaxes, mentres que o aparcadoiro privado pendura a diario o cartel de ‘completo’, especialmente nas xornadas de feira municipal, onde o colapso é permanente durante toda a mañá», indica.

Para tratar de solventar este problema, la Asociación de Empresas pone en marcha un sistema de bonificación de aparcamiento durante la campaña de Nadal en la que cada establecimiento asociado que participe dispondrá de un pack de bonos gratuitos. «A través dunha aplicación sinxela, os comercios rexistrarán os tickets de compra vinculados a cada bono de aparcadoiro entregado», explica.

El sistema estará operativo desde el 15 de diciembre al 5 de enero, coincidiendo con el periodo de mayor actividad comercial.

Con esta iniciativa, el comercio local reivindica el derecho de los ciudadanos a acceder con comodidad al comercio de proximidad sin que la falta de aparcamiento se convierta en una barrera insalvable, un problema que muchos clientes se vayan a realizar sus compras a las grandes superficies.

La campaña de Nadal también contempla bonos regalo entre los clientes por un importe total de 3.000 euros y un nuevo juego de «Bolas Máxicas» que estará presente tanto en las calles, plazas de abastos y comercios.