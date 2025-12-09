El Arealonga FS convoca su torneo solidario
El Arealonga FS de Chapela ha abierto la inscripción de la XIII edición del Cabeiriño Solidario 2025, el tradicional torneo de fútbol sala que une deporte y solidaridad, que se disputará entre los próximos días 27 y 30 en los pabellones de Cabeiro e Chapela. Cada jugador debe aportar al menos dos kilos de alimentos para Cáritas. La inscripción puede hacerse en el teléfono del club: 662 11 13 39.
