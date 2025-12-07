Villa Elisa ya es propiedad municipal

El histórico edificio Villa Elisa ya forma parte de los bienes de titularidad municipal. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, firmó formalmente y ante notario la compra del inmueble con los herederos de esta joya de estilo indiano, que albergará la nueva biblioteca municipal.

La regidora destaca que esta compra será beneficiosa para toda la ciudadanía, «xa que se trata dun inmoble senlleiro no centro da vila, de gran valor patrimonial e histórico e que será de uso público, cun fin cultural e social». En este sentido mostró una gran satisfacción por el alcance de este paso: «Redondela dá un salto adiante. Por fin adquirimos un edificio á altura da nosa veciñanza, que permitirá ofrecer unha biblioteca moderna, accesible e con espazos reais para estudar, investigar e desfrutar da lectura en condicións dignas». La parcela tiene unos 3.500 m2, con una superficie construida de más de 700 m2.

La actual biblioteca Valle Inclán, situada en el Multiusos de A Xunqueira, lleva años con limitaciones por la falta de espacio y los ruidos procedentes de las actividades culturales, además de la imposibilidad de crecer o adaptarse a las necesidades de uso que demanda la población.

La dirigente municipal anuncia que, a partir de ahora, se pondrán en marcha los trabajos técnicos para el proyecto de rehabilitación, que se realizará «desde o respecto ao valor patrimonial do inmoble e orientado a unha biblioteca moderna, funcional e pensada para o futuro».

Además destaca que la amplia zona ajardinada con la que cuenta la propiedad permitirá «gañar un espazo verde anexo, aberto ao público, que será un lugar de convivencia, lecer e tranquilidade no corazón da vila».

La compra se realizó integramente con fondos municipales por un importe de 659.000 euros del remanente de tesorería. El pleno aprobó la adquisición el pasado mes de septiembre con el apoyo de los socios de gobierno y el BNG, pese a los votos en contra del PP. La alcaldesa reiteró su agradecimiento a los nacionalistas por su apoyo para sacar adelante la propuesta, que califica de «investimento estratéxico» para Redondela. «Esta compra é unha aposta valente: unha inversión en cultura, en educación, en cohesión social, na protección do noso patrimonio e, sobre todo, no benestar das persoas”, subrayó Rivas, que también subraya el «respaldo maioritario da veciñanza».

Un nuevo espacio junto al vivero de empresas

La adquisición de Villa Elisa permitirá transformar un gran espacio en el centro de la villa, en la avenida Ernestina Otero, donde el Concello proyecta también la renovación de la plaza de la Ponte da Lima, conocida como «praza da Petanca». Este espacio de 2.300 m2 acogerá un nuevo área cultural y de ocio con una plaza renovada, auditorio al aire libre y un ascensor panorámico que conectará con la parte alta de la calle Subida á Estación evitando las escaleras actuales, unas obras que se realizarán a través del Plan Extra de la Diputación. El edificio Granxa da Lima, adquirido por Zona Franca, será también un nuevo espacio público que acogerá un vivero de empresas.