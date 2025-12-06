Chapela gana una nueva zona de descanso con una pérgola

Una pérgola que ofrece un cómodo lugar de descanso y de encuentro para los vecinos supone la guinda al remate de la segunda fase de la Vía Verde de Chapela, la ampliación del esta senda peatonal que ha transformado la antigua línea ferroviaria sin uso en un nuevo espacio público de ocio.

Este nuevo tramo, abierto tras el verano, arranca en las inmediaciones del skatepark y continúa en dirección a Redondela, ocupando una superficie de 2.300 metros cuadrados de uso público en esta céntrica zona de la parroquia.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señala que de este modo «o goberno local cumpre co compromiso de dar continuidade á Vía Verde de Chapela, inaugurada no anterior mandato, e que é moi transitada pola veciñanza». El nuevo tramo es un espacio dinámico que permite fomentar la vida saludable alejada del tráfico. Además, la nueva actuación también mejora mucho la conexión con las calles del entorno, ya que permite comunicar, a través de una plaza, los dos tramos del Camiño Real de Angorén. Hasta ahora este vial quedaba interrumpido, separado por la vía del tren, que ahora vuelve a estar conectado.

Asimismo se crea un lugar de esparcimiento, deporte y vida saludable en pleno centro urbano, tanto para usos lúdicos cómo deportivos. «Trátase dun paso máis no empeño deste goberno por dar prioridade aos peóns e crear espazos saudables», señala Rivas.

El diseño de este nuevo trazado es similar al de la primera fase de la senda, con bancos a lo largo del recorrido. Al final del tramo se colocó una pérgola que ofrece un bonito remate, además de un cómodo punto de descanso y de encuentro para los usuarios. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa local Construcciones Castro por un importe de 277.500 euros, y la financiación corrió a cargo del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Otras mejoras

A este nuevo tramo de la Vía Verde se suman las otras mejoras que ha experimentado la parroquia de Chapela en los últimos años. La primera fase de la senda verde, que conecta con la ciudad de Vigo por el viejo trazado ferroviario de la estación de Urzáiz, se inauguró a finales de 2021 con una inversión de 778.000 euros.

Anexo a esta senda construyó poco después el skatepark, una antigua demanda de los jóvenes de la parroquia. Esta pista de deportes urbanos ha sido valorada por los usuarios como una de las mejores de toda el Área Metropolitana y supuso una inversión de 357.894 euros.

Otra de las actuaciones en materia deportiva de los últimos años en la parroquia fue la remodelación del espacio conocido como «O Campito», en la calle José Fernández López —también conocida como la bajada a Pescanova—,y renovación de la alameda Rosalía de Castro y su parque infantil, con una inversión entre ambas obras de 600.000 euros.