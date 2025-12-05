Soutomaior enciende su iluminación navideña

Soutomaior enciende mañana las luces de Nadal en sus calles con un acto con Bicos de Papel, a las 19.00 horas, en la Alameda de Talo Río de Arcade, que estará precedido por el espectáculo «Conto de Nadal» de Troula, desde las 17.30 horas. También habrá desde las 16.30 un mercado de Nadal, un taller de adornos y, a las 19.30, la actuación de Orquestra Camarote Band.