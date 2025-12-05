Soutomaior enciende su iluminación navideña
Soutomaior enciende mañana las luces de Nadal en sus calles con un acto con Bicos de Papel, a las 19.00 horas, en la Alameda de Talo Río de Arcade, que estará precedido por el espectáculo «Conto de Nadal» de Troula, desde las 17.30 horas. También habrá desde las 16.30 un mercado de Nadal, un taller de adornos y, a las 19.30, la actuación de Orquestra Camarote Band.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»