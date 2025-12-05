La nave de aceros de Chapela avanza los trámites para su regularización

La empresa siderúrgica Arcelor Mittal está gestionando la licencia de actividad de sus instalaciones de Chapela, ubicadas en la calle José Fernández López, una nave de distribución de bobinas de acero que la asociación de vecinos reclama su paralización argumentando molestias a los residentes del entorno.

Según informaron fuentes de la compañía, los trámites se encuentran avanzados después de que en los últimos meses presentaran tanto en la Xunta de Galicia como en el Concello de Redondela la distinta información y documentación requerida para conseguir la regularización de la actividad, por lo que desmienten que esté en marcha ningún procedimiento para dictar el cese de actividad de la empresa, como aseguró el colectivo vecinal.

Además subrayan la disposición de la compañía a realizar las actuaciones que sean necesarias y que les requieran desde las distintas administraciones para reducir los ruidos y minimizar las molestias a la población.

La actividad que se desarrolla en la nave de Chapela es solo logística, no hay ningún tipo de fabricación, ya que se utiliza para almacenar y distribuir las bobinas de acero que llegan por tren, puesto que las instalaciones se encuentran junto a la línea ferroviaria de Guixar. Entre sus clientes destaca la fábrica de automoción Stellantis de Vigo.

Requerimiento del Concello

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que la empresa tiene un requerimiento del Concello para que aporten la documentación que les falta para la legalización de la actividad y, aunque el primer plazo otorgado ya concluyó, se ha concedido una ampliación. «Les reiteramos que tienen que presentar la documentación cuanto antes, ya que están apercibidos y se les puede suspender la actividad», advierte.

La regidora reconoce que la parte técnica encargada por la empresa está en contacto con los técnicos municipales para distintas consultas e información con el objetivo de avanzar en el proyecto, y también han tenido reuniones con técnicos de la Xunta.

El ingeniero del proyecto contratado por la empresa informó al Concello que el próximo día 9 van a realizar los ensayos y pruebas de sonido en la nave y alrededores para hacer el estudio de impacto de ruido por parte de una empresa certificadora.

La intención de la ingeniería era presentar todo en un único proyecto para la licencia de la nave, pero finalmente entregará por separado la parte medioambiental para que desde el Concello realicen la consulta a la Xunta, tal y como les indicaron desde la administración gallega.