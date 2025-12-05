La Concejalía de Infraestruturas mejora dos viales de Reboreda

La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade de Redondela licitó las obras de mejora y pavimentación de los caminos de As Laxes y Carreiro da Auga, en Reboreda. La alcaldesa Digna Rivas y el concejal responsable, Roberto Villar, visitaron la zona donde comenzarán los trabajos de mejora «moi necesarios e demandados, xa que estes camiños levaban décadas sen ser asfaltados», señalaron.

Las obras consisten en la mejora del drenaje y la pavimentación con aglomerado asfáltico. En el Camiño das Laxes se actuará en un tramo de 115 metros, mientras que en el Carreiro da Auga en 105 metros. Antes del extendido del aglomerado se realizará la limpieza y preparación de toda la superficie y se eliminarán los baches existentes. Las obras se licitaron por un importe de 19.549 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.