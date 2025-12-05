Casa Paco recoge alimentos para Cáritas
El Grupo Casa Paco 81 de Redondela, dirigido por Manolo Conde, inició en los últimos días su tradicional campaña de recogida de alimentos para Cáritas con motivo de la Navidad. Los interesados en participar pueden depositar los productos no perecederos en el Multiusos de A Xunqueira y en el pabellón de Reboreda. La campaña rematará el día 30.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
